На Урале двое подростков воровали у дачников инструменты, чтобы построить себе шалаш

Публикации за 22.02.17

В Новоуральске по подозрению в кражах из садовых домиков полиция задержала двух подростков. Юноши признались, что воровали рабочие инструменты, чтобы построить себе шалаш.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, с середины января в полицию Новоуральска один за другим стали поступать заявления от местных жителей, сообщавших, что кто-то обворовывает их домики в садоводческом товариществе «Южное». Всего органами внутренних дел было зарегистрировано 9 таких фактов.

«Почерк злоумышленников повторялся из раза в раз: двери садовых домиков безжалостно взламывались, а из жилища похищались пассатижи, молотки, кухонная и бытовая утварь, термометры, фонарики, шуруповерты и многое другое, – пояснили в ведомстве. – Остановить преступников не удавалось ни с помощью простеньких навесных и врезных замков, ни с помощью массивных железных дверей».

Вскоре полиция задержала подозреваемых. Ими оказались двое подростков 16 и 17 лет, оба воспитываются в неполных семьях без отцов и состоят на учете в ПДН. Старший из ребят уже преступал черту закона и в октябре 2014 года был условно осужден за кражу с испытательным сроком два года.

«В беседе с полицейскими юноши не стали отпираться и сознались в содеянном. Награбленное они хранили у себя дома втайне от родителей. По словам подозреваемых, похищенное имущество они планировали использовать для строительства шалаша и его благоустройства, так как собственных денежных средств для этого у них не было», – говорят в полиции.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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