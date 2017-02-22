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Екатеринбург

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Публикации за 22.02.17

Сотрудники МЧС спасли жительницу Екатеринбурга от отравления «нашатыркой» (ФОТО)

Сотрудники МЧС спасли жительницу Екатеринбурга от отравления «нашатыркой» (ФОТО)

Жительнице Екатеринбурга пришлось вызвать МЧС после того, как она разбила бутылек с нашатырным спиртом. С химугрозой боролся ликвидатор в защитном костюме.

Накануне вечером в МЧС поступил звонок от жительницы дома на улице Красноуральской. Женщина во время уборки уронила и разбила бутыль с нашатырным спиртом. Из-за едкого запаха жидкости хозяева квартиры не смогли самостоятельно ликвидировать последствия. «Для оказания помощи выехал химик-дозиметрист специализированной пожарно-спасательной части. В боевой одежде пожарного и в средстве защиты органов дыхания он собрал разлитую жидкость и провел дезинфекцию с помощью специального раствора. Пострадавших нет, угрозы здоровью жителей квартиры нет», – рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. После «приборки» спасатели посоветовали женщине проветрить помещения и с помощью подготовленного специального раствора повторно провести обработку.

Фото службы спасения «Сова»

Новый День: Сотрудники МЧС спасли жительницу Екатеринбурга от отравления ''нашатыркой'' (ФОТО)

Новый День: Сотрудники МЧС спасли жительницу Екатеринбурга от отравления ''нашатыркой'' (ФОТО)

Новый День: Сотрудники МЧС спасли жительницу Екатеринбурга от отравления ''нашатыркой'' (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.02.17

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