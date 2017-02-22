Сотрудники МЧС спасли жительницу Екатеринбурга от отравления «нашатыркой» (ФОТО)

Публикации за 22.02.17

Жительнице Екатеринбурга пришлось вызвать МЧС после того, как она разбила бутылек с нашатырным спиртом. С химугрозой боролся ликвидатор в защитном костюме.

Накануне вечером в МЧС поступил звонок от жительницы дома на улице Красноуральской. Женщина во время уборки уронила и разбила бутыль с нашатырным спиртом. Из-за едкого запаха жидкости хозяева квартиры не смогли самостоятельно ликвидировать последствия. «Для оказания помощи выехал химик-дозиметрист специализированной пожарно-спасательной части. В боевой одежде пожарного и в средстве защиты органов дыхания он собрал разлитую жидкость и провел дезинфекцию с помощью специального раствора. Пострадавших нет, угрозы здоровью жителей квартиры нет», – рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. После «приборки» спасатели посоветовали женщине проветрить помещения и с помощью подготовленного специального раствора повторно провести обработку.

Фото службы спасения «Сова»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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