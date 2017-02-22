NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 22.02.17

Скандал: в Екатеринбурге мошенники зарабатывают на Масленице в детсадах, представляясь артистами «Коляда-театра» (ФОТО, ВИДЕО)

Скандал: в Екатеринбурге мошенники зарабатывают на Масленице в детсадах, представляясь артистами «Коляда-театра» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге некие мошенники, работая от имени «театра «Коляда», предлагают провести Масленицу в детских садах. По словам родителей, работают артисты ужасно, костюмы сшиты «на коленке». Николай Коляда заявил, что к его театру эти люди не имеют никакого отношения.

Про мошенников, которые представляются артистами «Коляда-театра», NDNews.ru рассказали родители малышей детского сада №532. По их словам, вчера в садике прошел утренник в честь Масленицы, который, якобы, устроили актеры известного в Екатеринбурге театра. Но родители оказались театралами и уверены: к их детям приходили люди, не имеющие никакого отношения к настоящему театру.

«Мы сначала засомневались, потому что в «Коляда-театре» часто появляются молодые артисты. Но потом все-таки пришли к выводу, что к Коляде данные артисты не имеют никакого отношения. Лица незнакомые, мужчина постарше был как будто нетрезв, костюмы пошиты «на коленке». Само шоу от начала и до конца было ужасно – настоящая халтура. Мы бывали к «Коляда-театре», они бы такого не сделали», – рассказала мама одного из воспитанников детского сада Елена.

Новый День: Скандал: в Екатеринбурге мошенники зарабатывают на Масленице в детсадах, представляясь артистами ''Коляда-театра'' (ФОТО, ВИДЕО)

По ее словам, с каждого ребенка за посещение утренника взяли по 120 рублей. Таким образом, лжеартисты насобирали несколько тысяч.

«Я думаю, что они такие утренники не первый день проводят. И представляются именем Коляды. Может, конечно, считают, что театр «Коляда» и «Коляда-театр» – разные вещи. Но все же понимают, что люди реагируют именно на известное в городе имя», – говорит Елена.

Новый День: Скандал: в Екатеринбурге мошенники зарабатывают на Масленице в детсадах, представляясь артистами ''Коляда-театра'' (ФОТО, ВИДЕО)

В детском саду NDNews.ru рассказали, что артисты сами вышли с предложением поработать.

«Нам позвонили, представились администратором театра Коляды, рассказали что-то про себя. Мы согласились, чтобы они провели Масленицу, – рассказали в детсаду. – Вы меня очень удивили и расстроили, что это были не настоящие актеры театра».

Николай Коляда, посмотрев фотографии, подтвердил NDNews.ru, что к «Коляда-театру» данные люди не имеют никакого отношения.

Новый День: Скандал: в Екатеринбурге мошенники зарабатывают на Масленице в детсадах, представляясь артистами ''Коляда-театра'' (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 22.02.17

Сотрудники МЧС спасли жительницу Екатеринбурга от отравления «нашатыркой» (ФОТО). / На Урале двое подростков воровали у дачников инструменты, чтобы построить себе шалаш. / 22 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter