Скандал: в Екатеринбурге мошенники зарабатывают на Масленице в детсадах, представляясь артистами «Коляда-театра» (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 22.02.17

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В Екатеринбурге некие мошенники, работая от имени «театра «Коляда», предлагают провести Масленицу в детских садах. По словам родителей, работают артисты ужасно, костюмы сшиты «на коленке». Николай Коляда заявил, что к его театру эти люди не имеют никакого отношения.

Про мошенников, которые представляются артистами «Коляда-театра», NDNews.ru рассказали родители малышей детского сада №532. По их словам, вчера в садике прошел утренник в честь Масленицы, который, якобы, устроили актеры известного в Екатеринбурге театра. Но родители оказались театралами и уверены: к их детям приходили люди, не имеющие никакого отношения к настоящему театру.

«Мы сначала засомневались, потому что в «Коляда-театре» часто появляются молодые артисты. Но потом все-таки пришли к выводу, что к Коляде данные артисты не имеют никакого отношения. Лица незнакомые, мужчина постарше был как будто нетрезв, костюмы пошиты «на коленке». Само шоу от начала и до конца было ужасно – настоящая халтура. Мы бывали к «Коляда-театре», они бы такого не сделали», – рассказала мама одного из воспитанников детского сада Елена.

По ее словам, с каждого ребенка за посещение утренника взяли по 120 рублей. Таким образом, лжеартисты насобирали несколько тысяч.

«Я думаю, что они такие утренники не первый день проводят. И представляются именем Коляды. Может, конечно, считают, что театр «Коляда» и «Коляда-театр» – разные вещи. Но все же понимают, что люди реагируют именно на известное в городе имя», – говорит Елена.

В детском саду NDNews.ru рассказали, что артисты сами вышли с предложением поработать.

«Нам позвонили, представились администратором театра Коляды, рассказали что-то про себя. Мы согласились, чтобы они провели Масленицу, – рассказали в детсаду. – Вы меня очень удивили и расстроили, что это были не настоящие актеры театра».

Николай Коляда, посмотрев фотографии, подтвердил NDNews.ru, что к «Коляда-театру» данные люди не имеют никакого отношения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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