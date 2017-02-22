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Екатеринбург

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Публикации за 22.02.17

В екатеринбургском зоопарке выбрали самого красивого самца (ФОТО)

В екатеринбургском зоопарке выбрали самого красивого самца (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке завершились выборы на звание лучшего самца. Голосование проходило на разных интернет-площадках города, в том числе сайте зоопарка. Также посетители зоопарка могли проголосовать в самом зоопарке. Свой голос за приглянувшееся животное отдали более 2000 человек.

Новый День: В екатеринбургском зоопарке выбрали самого красивого самца (ФОТО)

Как сообщили в зоопарке, до последнего момента было не ясно, кто станет победителем – гривистый волк Стоун или бородатая неясыть Боинг. В итоге победителем стал представитель млекопитающих (33% голосов), пернатый самец – на втором месте (27%), а «бронзовым медалистом» стал аксолотль (22%).

Победитель – гривистый волк (или агуарачай) обитает в Южной Америке, населяя открытые равнины, поросшие травой и кустарниками. Обладает необычным и запоминающимся внешним обликом: благодаря рыжей шерсти и изящному строению напоминает скорее лисицу, а длинные ноги являются результатом приспособления к условиям обитания: они приподнимают его над высокой травой для того, чтобы обозревать окрестности. Однако, гривистый волк – очень плохой бегун. Стоун приехал в Екатеринбург в 2006 году из Новосибирска. Он обладатель кроткого характера, но во время охоты он превращается в сильного и ловкого хищника.

Новый День: В екатеринбургском зоопарке выбрали самого красивого самца (ФОТО)

Екатеринбург, Елена Владимирова

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