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Екатеринбург

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Публикации за 22.02.17

В День защитника Отечества в Академическом откроют скульптуру, посвященную родам и видам войск

В День защитника Отечества в Академическом откроют скульптуру, посвященную родам и видам войск

23 февраля на аллее 70-летия Победы в Академическом будет открыта скульптурная группа, посвященная родам и видам войск Вооруженных сил России. Она включает пять фигур, символизирующих военно-морской флот, воздушно-десантные войска, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения и сухопутные войска.

Инициаторами создания скульптурной группы стали ЗАО «Управляющая компания «Академический» и АО «», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе застройщика. Идею активно поддержала и общественность района.

«Активная жизненная позиция защитников Отечества помогла сформировать в Академическом новую социокультурную общность, которой по праву гордится самый современный район Екатеринбурга. Здесь, например, действует общественная организация «Офицеры Академического». Она занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, участвует в общественной жизни района», – рассказали в пресс-службе.

Торжественное открытие скульптуры состоится 23 февраля в 12 часов на аллее Победы. Ориентиры: ул. Краснолесья, д. 103, и Павла Шаманова, д. 12. В церемонии примут участие защитники Отечества, среди которых – ветераны Вооруженных сил России.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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