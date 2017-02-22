NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 22.02.17

Работники Уралвагонзавода впервые за 3 года получат 13-ю зарплату

Работники Уралвагонзавода впервые за 3 года получат 13-ю зарплату

Сотрудники Уралвагонзавода, отработавшие на заводе год и более, получат дополнительное материальное вознаграждение. За успешное выполнение производственного плана 2016 года рабочие получат премию. Выплата тринадцатой зарплаты производится впервые с 2013 года, – уточнили на предприятии.

«Начисление премии будет произведено в соответствии с тарифной ставкой присвоенного разряда или должностным окладом по штатному расписанию. При этом учтутся только отработанные за календарный год дни, – сообщили в пресс-службе УВЗ. – Кроме того, на размер «выслуги» напрямую будет влиять непрерывный производственный стаж, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и внутреннего распорядка Уралвагонзавода. Наибольшую сумму получат сотрудники, которые отдали предприятию более 15 лет».

2016 год для головного предприятия корпорации УВЗ стал одним из самых успешных. По экономическим показателям нижнетагильский Уралвагонзавод вышел на уровень рекордного 2012-го. Было изготовлено товарной продукции на сумму более 101 млрд рублей, что на 23,7% больше, чем в 2015-ом. Освоено производство шести новых изделий подвижного состава. Досрочно и в полном объеме был выполнен государственный оборонный заказ. Шли работы в рамках экспортных контрактов. Активно развивалась соцсфера, инвестиции в которую в 2016 году составили 1 558 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.02.17

Энергетики не будут отключать трамваи и троллейбусы от питания – ЕМУП ТТУ обещало выплатить долг до конца февраля (ФОТО). / В День защитника Отечества в Академическом откроют скульптуру, посвященную родам и видам войск. / В екатеринбургском зоопарке выбрали самого красивого самца (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter