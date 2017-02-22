Работники Уралвагонзавода впервые за 3 года получат 13-ю зарплату

Публикации за 22.02.17

Сотрудники Уралвагонзавода, отработавшие на заводе год и более, получат дополнительное материальное вознаграждение. За успешное выполнение производственного плана 2016 года рабочие получат премию. Выплата тринадцатой зарплаты производится впервые с 2013 года, – уточнили на предприятии.

«Начисление премии будет произведено в соответствии с тарифной ставкой присвоенного разряда или должностным окладом по штатному расписанию. При этом учтутся только отработанные за календарный год дни, – сообщили в пресс-службе УВЗ. – Кроме того, на размер «выслуги» напрямую будет влиять непрерывный производственный стаж, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и внутреннего распорядка Уралвагонзавода. Наибольшую сумму получат сотрудники, которые отдали предприятию более 15 лет».

2016 год для головного предприятия корпорации УВЗ стал одним из самых успешных. По экономическим показателям нижнетагильский Уралвагонзавод вышел на уровень рекордного 2012-го. Было изготовлено товарной продукции на сумму более 101 млрд рублей, что на 23,7% больше, чем в 2015-ом. Освоено производство шести новых изделий подвижного состава. Досрочно и в полном объеме был выполнен государственный оборонный заказ. Шли работы в рамках экспортных контрактов. Активно развивалась соцсфера, инвестиции в которую в 2016 году составили 1 558 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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