Куйвашев разрешил потратить резервный фонд Свердловской области на праздники и прием гостей

Публикации за 22.02.17

Губернатор Свердловской области подписал постановление, меняющее цели использования резервного фонда. Теперь бюджетную «кубышку на черный день» разрешается тратить на торжества, прием иностранных гостей и на любые другие мероприятия, которые решат провести глава региона или правительство.

Постановление «О внесении изменений в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области, утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 №75-ПП» опубликовано сегодня на портале правовой информации. Согласно документу, который подписал Евгений Куйвашев, тратить резервный фонд можно на несколько целей. Это, во-первых, действительно экстренные и важные мероприятия – расходы проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. А заодно – на «иные мероприятия».

«К иным мероприятиям, на финансовое обеспечение которых выделяются средства резервного фонда Правительства Свердловской области, относятся:

1) оказание единовременной помощи жителям Свердловской области;

2) проведение ремонтных и восстановительных работ;

3) приём зарубежных делегаций, проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров, конкурсов, конференций, форумов по проблемам областного и общегосударственного значения;

4) мероприятия, связанные с празднованием юбилейных, торжественных и памятных дат;

5) другие мероприятия, проводимые по решениям Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области», – сообщается в документе.

Напомним, в конце прошлого года был изменён порядок использования средств областного резервного фонда. Предлагалось наделить первого заместителя губернатора полномочием по выделению средств из резервного фонда области без уточнения персоналий – а сейчас у губернатора два первых зама, это Алексей Орлов и Владимир Тунгусов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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