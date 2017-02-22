Вынесен приговор строителю многоквартирников, обманувшему 437 человек

Публикации за 22.02.17

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 62-летнему строителю Владимиру Воробьеву, который обвинялся в незаконном возведении многоквартирных домов на землях ИЖС.

Как передает корреспондент NDNews.ru, следствие и суд установили, что Воробьев покупал с 2008 года земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, и без специального разрешения возводил на них трехэтажные дома. Квартиры в новостройках он продавал гражданам. Установлено, что от покупателей он получил свыше 594 миллионов рублей. От действий Воробьева пострадали 437 человек.

«Суд назначил ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Подсудимый, находившийся до приговора на свободе, был взят под стражу в зале суда. Иски потерпевших были оставлены без рассмотрения, вопрос денежной компенсации будет решаться в порядке гражданского судопроизводства. Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами», – сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд установил, что обвиняемый действовал умышленно, заранее зная о том, что нарушает существующее законодательство.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 22.02.17

В уголовном деле главы Верх-Исетского района всплыл госконтракт на 36 млн рублей. / Куйвашев разрешил потратить резервный фонд Свердловской области на праздники и прием гостей. / Работники Уралвагонзавода впервые за 3 года получат 13-ю зарплату. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»