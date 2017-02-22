Родитель отсудил более 34 тысяч за травму сына на уроке физкультуры

Публикации за 22.02.17

На Среднем Урале мужчина отсудил более 34 тысяч за травму сына, которую он получил два года назад на уроке физкультуры.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, в декабре 2015 года ученик 5 класса одной из школ Белоярского района на уроке физкультуры во время прыжка через снаряд сломал левое предплечье. После инцидента он был доставлен в больницу, где ему наложили гипс. «Получение этой травмы было связано с тем, что несколькими месяцами ранее, в феврале того же года, в секции греко-римской борьбы ребенок получил еще один перелом – правой руки. Для восстановления руки мальчик был освобожден от занятия физкультуры на год. Однако с наступлением очередного учебного года и сменой классного руководителя ребенок был допущен до уроков физкультуры», – отмечают в суде.

Отец мальчика обратился в Белоярский районный суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда и возмещении вреда здоровью со школы. В ходе судебного разбирательства руководство школы ссылалось на отсутствие медицинских документов, подтверждающих факт освобождения учащегося от занятий по физкультуре. Также в ходе процесса было установлено, что родители знали о посещении сыном уроков физкультуры, но не повлияли на ситуацию.

В итоге Белоярский районный суд удовлетворил требования истца: взыскал со школы в пользу ученика 34 400 рублей, из них 15 тысяч рублей – компенсация морального вреда и 19 400 рублей – вред здоровью.

Ответчик не согласился с решением и обратился с апелляцией в Свердловский областной суд. В жалобе он ссылался на то, что ответственность за получение травмы на уроке физкультуры полностью лежит на родителях учащегося. Суд, исследовав материалы дела и выслушав мнение сторон, отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 22.02.17

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