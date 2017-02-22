Коммунальщики устроили блинный праздник жителям Верх-Исетского района (ФОТО)

Публикации за 22.02.17

В Верх-Исетском районе коммунальщики в четвертый раз подряд устраивают широкие масленичные гуляния прямо во дворах многоквартирных домов. Наряженные работники управляющей компании угощают жильцов блинами и вместе с ними устраивают веселые проводы зимы.

«И жители, и коммунальщики с нетерпением ждут масленичную неделю. В честь Масленицы наши сотрудники принарядились в яркие сарафаны и, с удовольствием, веселятся вместе с жителями. Таким образом, мы хотим подарить всем гостям праздника бодрое весеннее настроение и поддержать хорошую традицию дворовых уютных праздников в окружении друзей и соседей», – рассказала пресс-секретарь УК «Верх-Исетская» Ксения Башкирцева.

С начала недели гуляния прошли сразу в трех дворах района: на ул. Черепанова, 16, ул. Татищева, 125, кор. 3, и во дворе на ул. Пальмиро Тольятти, 30. Веселые скоморохи развлекали гостей праздника традиционными масленичными забавами и играми. Кроме того, организаторы приготовили выездную кухню, чтобы накормить всех желающих горячими блинами с разными начинками. Неизменной кульминацией Масленицы стало сжигание чучела. Жители остались довольны гуляниями.

«Праздник проходит весело и задорно, как довольны все дети! Заводные ведущие не дают заскучать. Такие мероприятия сближают соседей, а кто-то из жителей и с сотрудниками управляющей компании познакомится, задаст свои вопросы», – поделилась впечатлениями жительница дома по ул. Бебеля,128, Наталья Тихомирова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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