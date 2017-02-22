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Екатеринбург

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Публикации за 22.02.17

В Екатеринбурге днем двое бездомных с ножом ограбили 76-летнего пенсионера (ФОТО)

В Екатеринбурге днем двое бездомных с ножом ограбили 76-летнего пенсионера (ФОТО)

В Екатеринбурге средь бела дня двое бездомных с ножом ограбили 76-летнего пенсионера. Полицейские не исключают, что жертвами криминального дуэта могли стать и другие жители уральской столицы.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, во вторник, 21 февраля, в полицию за помощью обратился 76-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что днем вышел во двор своего дома подышать свежим воздухом. Он прогуливался по детской площадке, когда к нему подошли двое мужчин и попросили сигарету.

Новый День: В Екатеринбурге днем двое бездомных с ножом ограбили 76-летнего пенсионера (ФОТО)

«Когда пенсионер отказал, один из незнакомцев ударил его и забрал шапку, второй обнажил нож и потребовал деньги. Силы были неравны, и пострадавший отдал все, что у него было. После этого дерзкие злоумышленники скрылись с добычей», – уточняют в ведомстве.

Вскоре преступников задержали. Ими оказались мужчины 1968 и 1985 годов рождения, которые не имеют определенного места жительства, ранее уже судимые. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские ищут других жертв грабителей.

Новый День: В Екатеринбурге днем двое бездомных с ножом ограбили 76-летнего пенсионера (ФОТО)

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 22.02.17

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