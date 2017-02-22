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Екатеринбург

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Публикации за 22.02.17

Ребенка, на которого упала снежная глыба, выписали из больницы

Ребенка, на которого упала снежная глыба, выписали из больницы

В Екатеринбурге врачи отпустили домой полугодовалого ребенка, на которого в минувший вторник рухнула снежная глыба. Об этом сообщают в городском управлении здравоохранения.

Как передает корреспондент NDNews.ru, медики провели всестороннее обследование малыша и не обнаружили травм, которые могли бы угрожать его жизни. По результатам осмотра сотрудники ДГБ №9, куда доставлялся ребенок, приняли решение отпустить его с родителями домой, та как не было предпосылок для госпитализации.

Напомним, инцидент произошел накануне на улице Баумана. Как пояснила мать ребенка, во время прогулки с крыши дома №5 на коляску, в которой находился ее полугодовой мальчик, упала снежная масса. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Ранее в УМВД РФ по Екатеринбургу сообщали, что изначально медики констатировали у ребенка травму головы. Свою проверку проводит Следственный комитет, следователи выясняют, откуда именно упал снег – с крыши дома или с козырька балкона.

Сегодня стало известно, что после схода снега с крыши на коляску с ребенком на том же месте завалило автомобиль. Как рассказала NDNews.ru представитель областной прокуратуры Марина Канатова, в ведомстве удивлены тому, что «УК ЖКХ Орджоникидзевская» не позаботилась огородить опасное место.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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