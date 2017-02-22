В Серове грабители в масках и с пистолетом пытались угнать бюджетную малолитражку (ФОТО)

Публикации за 22.02.17

В Серове задержали двух мужчин, которые пошли на ограбление, надев маски и вооружившись газобаллонным пистолетом. Целью преступников стал автомобиль «Дэу Матиз». Правда, покушение на малолитражку не удалось – грабителей спугнули крики владелицы авто и подоспевшие на подмогу очевидцы. Теперь мужчинам светит до 12 лет колонии.

Накануне около 7 утра в дежурную часть Серова поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Красноармейская и Народная двое неизвестных в масках, угрожая оружием, пытаются угнать у женщины автомашину «Дэу-Матиз». Потерпевшая, женщина 1971 года рождения, приехала на работу, она уже собиралась выйти из машины, когда к ней подсели двое неизвестных. Один из них, угрожая пистолетом, приказал ехать. «Испугавшись, хозяйка авто начала движение, однако проехав несколько метров, стала оказывать им сопротивление: открыла двери, выбросила сумку, стала размахивать руками, пытаясь привлечь внимание прохожих и водителей проезжающих мимо автомашин. На нее практически сразу же обратили внимание двое автомобилистов 1983 года рождения. Заметив подозрительную ситуацию, мужчины покинули свои машины и подбежали к малолитражке. Растерявшиеся злоумышленники сразу же разбежались в разные стороны», – рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

На задержание отправили экипажи полиции, следственно-оперативную группу и кинолога со служебно-разыскной собакой Мэй. Подозреваемых задержали оперативно, одного возле дома на улице Октябрьской Революции, второго – на Народной. При себе у мужчин нашли газобаллонный пистолет и шапочку с прорезями для глаз.

Как оказалось, незадачливые грабители – нигде не работающие местные жители 1972 и 1965 годов рождения. Старший был судим, в том числе за убийство, в общей сумме отсидел более 20 лет. Второй до этого проблем с законом не имел. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 166 УК Российской Федерации – неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подельников отправили под стражу.

Серов, служба информации РИА «Новый День»

Серов. Другие новости 22.02.17

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