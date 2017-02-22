Корреспондента NDNews.ru задержали в Кольцово с наркотиками (ВИДЕО) / Эксперимент таможенников, психологов и журналистов

Публикации за 22.02.17

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Сегодня в аэропорту Кольцово прошел своеобразный спектакль. В нем сыграли сотрудники таможни (в роли самих себя), а также студенты-психологи и журналисты – в качестве злодеев-контрабандистов, которые пытаются ввезти в Екатеринбург наркотики, холодное оружие и валюту. Как выявляют подозрительные элементы с помощью израильских технологий и ирландских собак, в материале NDNews.ru.

В преддверие чемпионата мира по футболу, который пройдет через год в России, таможенники усиливают бдительность и изучают новые методы выявления нарушителей. Сегодня они продемонстрировали, как освоили профайлинг. То есть оценку и прогнозирование поведения на основе мимики, жестикуляции пассажиров.

Методика была, как говорят в пресс-службе кольцовской таможни, разработана в 80-е годы прошлого века израильскими спецслужбами. Но то, что практикуют в аэропорту Бен-Гурион – совсем не то же самое, что будут применять уральские таможенники. Скажем так, уральский метод – это лайт-версия профайлинга. Суть последнего заключается в наблюдении за посетителями аэропорта еще на подъезде к нему (офицеры службы безопасности по камерам наблюдения смотрят за водителями и пассажирами приезжающего в аэропорт транспорта) и в оценке их адекватности. В том числе – путем долгих и нудных бесед с сотрудниками СБ аэропорта, которые знакомы тем путешественникам, кто хоть раз летал в Израиль.

Тем не менее, прилетевших или улетающих пассажиров сотрудники кольцовской таможни изучают, например, когда те ожидают выдачу багажа – подозрительных, даже если рамка не запищала, а рентгеновские лучи не показали ничего запрещенного, могут отправить на личный осмотр. Как раз это сегодня отрабатывали студенты-психологи из УрГПУ и кольцовские таможенники. Первые изображали пассажиров – у некоторых из них, выбранных случайным образом, было холодное оружие, валюта и наркотики. Их задачей было не выдать себя. Например, одного из студентов поймали на том, что он не смотрел в глаза сотруднику таможни, который досматривал его сумку. Таких сегодня отводили в сторону – для дальнейшей работы.

Затем включали психологию, на человека начинали давить и говорить, что, по правилам аэропорта, если у посетителя есть, например, закладка, он должен ее сдать. Иначе – долгий осмотр с полным обнажением, который проводит сотрудник таможни того же пола в присутствии двоих понятых того же пола. «Чтобы было кому подтвердить, что вам ничего не подкинули», – объясняют в кольцовской таможне. В реальных условиях, если «пациент» очевидно нервничает, и есть основания предполагать, что он везет что-то запрещенное, могут пригласить врача, чтобы тот провел уже медицинский осмотр, т.к. нередко запрещенные к ввозу в Россию вещи провозят внутри тела (например, в желудке, прямой кишке, и т.д.).

Кстати, еще один повод увести человека в комнату личного досмотра для таможенников – это поведение служебной собаки. Например, ирландского сеттера Хантера сегодня вывели встречать пассажиров рейса, прибывшего с Гоа. Среди ожидавших свой багаж затесался и корреспондент NDNews.ru с «закладкой» героина, спрятанной в прическе. Правда, Хантер далеко не сразу определил, у кого спрятаны наркотики – только после настойчивого предложения кинолога. Тех, кто пытался «провезти оружие», сотрудники таможни вычисляли куда быстрее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 22.02.17

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