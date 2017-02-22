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Екатеринбург

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Публикации за 22.02.17

Свердловские гаишники вышли на охоту за пьяными водителями

Свердловские гаишники вышли на охоту за пьяными водителями

Начиная с сегодняшнего дня в городах Свердловской области начинаются повсеместные сплошные проверки водителей на состояние алкогольного либо наркотического опьянения.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УГИБДД, также экипажи ДПС будут ориентированы на выявление нарушений ПДД, которые чаще всего являются причинами тяжких ДТП, – выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, не использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

К сожалению, в Свердловской области четверть ДТП происходит именно по вине пьяных водителей, в которых чаще всего граждане получают тяжелейшие травмы, либо погибают.

Госавтоинспекция обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если вы стали очевидцем того, как гражданин садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, либо выражает намерение это сделать – пожалуйста, сообщите об этом по телефону 102, либо по телефону дежурной части УГИБДД Свердловской области (343) 269-77-00.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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