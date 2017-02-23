В ДТП под Кушвой пострадали 8 человек

Публикации за 23.02.17

На Среднем Урале в результате ДТП пострадали восемь человек.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла на автодороге Екатеринбург – Серов. Водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» при совершении обгона не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где протаранил «Тойоту Камри». «В результате ДТП пострадали 8 человек. Это водитель и три пассажира внедорожника, из них двое несовершеннолетних – мальчики 15 и 6 лет, а также четыре пассажира легковушки. С травмами различной степени тяжести все пострадавшие доставлены в ЦГБ Кушвы, – уточняют в ведомстве. – За рулем внедорожника ехал мужчина с детьми. Семья направлялась из Югорска, где они проживают, в гости к друзьям в Екатеринбург».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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