В Екатеринбурге в спецприемнике для мигрантов произошел бунт / Зачинщиком акции протеста выступил 10 раз судимый иностранец

Публикации за 23.02.17

В Екатеринбурге в спецприемнике временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации, произошли очередные волнения.

Как рассказал NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сегодня утром семь граждан Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран ближнего зарубежья забаррикадировались в одной из комнат СУВСИГ на улице Горнистов, 15. Они не согласны с решением суда о выдворении их из России. «Все они хотят остаться жить и работать в России. Иных просьб граждане не высказывали. Среди лиц, закрывшихся к комнате, есть те, кто ранее был судим по различным статьям уголовного кодекса РФ, в том числе за мошенничество, а один и вовсе за особо тяжкое преступление со смертельным исходом (статья 111 УК РФ – прим. ред). Инициатором своеобразной акции стал ранее 10 раз судимый за имущественные преступления гражданин. Он поцарапал себя в районе запястья», – отметил собеседник агентства.

На территорию центра прибыли представители руководства УМВД по Екатеринбургу, ГУ МВД по Свердловской области и коллеги из Росгвардии. Полицейские проводят с уроженцами бывших союзных республик работу по разъяснению действующего законодательства. «К настоящему моменту участники акции протеста уже открыли дверь своей комнаты, с ними продолжается работа. Обстановка в центре полностью контролируется органами внутренних дел,– отметил полковник Горелых.– Стоит добавить, что в учреждение, о котором идет речь, помещают лиц, выявленных в ходе профилактических рейдов».

Инциденты в СУВСИГ в поселке Кольцово – не редкость. Так, прошлым летом у спецприемника собирались родственники мигрантов, которые выражали протест действиям руководства центра. Они потребовали привлечь к ответственности начальника учреждения Владимира Благодарева, который, с их слов, ввел в учреждении «тюремные порядки» (Благодарев раньше руководил ИК №2). Также собравшиеся выражали возмущение условиями содержания своих близких. При этом несколько содержащихся в СУВСИГ тогда порезали себе вены. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова уточняла, что один из них ранее участвовал в потасовке с дракой возле «Дирижабля», которая случилась зимой.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 23.02.17

Генпрокуратура попросила отменить приговор Евгении Чудновец. / В ДТП под Кушвой пострадали 8 человек. / «У нас было такое видение» и «Я теперь понял» – как «переобуваются» свердловские политики. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»