NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 23.02.17

Праздничный салют в честь 23 февраля в Екатеринбурге прогремит в ЦПКиО

Праздничный салют в честь 23 февраля в Екатеринбурге прогремит в ЦПКиО

Фейерверк в честь Дня защитника Отечества в Екатеринбурге артиллеристы Центрального военного округа впервые проведут в ЦПКиО имени Маяковского.

Как передает корреспондент NDNews.ru, традиционно праздничные салюты в уральской столице проходят в парке «Динамо». Теперь же залпы дадут около памятника разведчикам-мотоциклистам Уральского добровольческого танкового корпуса, сообщили в пресс-службе ЦВО. «Шесть 76-миллиметровых орудий ЗИС и три салютные установки расположатся на специально оборудованной площадке у памятника разведчикам-мотоциклистам Уральского добровольческого танкового корпуса. Будут применены многоцветные фейерверочные изделия, которые в зависимости от калибра и заряда имеют собственные имена: «Вега», «Фиалка» и «Ассоль». Они обеспечат эффектные снопы искр, мерцание, пульсации и прочие световые эффекты», – отмечают в ведомстве. Уточняется, что артиллеристы сделают 180 выстрелов и запустят 480 разноцветных фейерверков.

В настоящий момент в парке Маяковского уже идут праздничные гуляния, посвященные 23 февраля. Праздничный салют начнется в 21.00 по местному времени.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 23.02.17

Медведь-супергерой, драма про Жаклин Кеннеди и фильм-любимчик критиков в Каннах (ВИДЕО). Кинопремьеры недели. / Екатеринбуржцы встали в живую цепь на набережной пруда (ФОТО, ВИДЕО). На «обнимашки» с водоемом пришло более 200 человек. / В Екатеринбурге в спецприемнике для мигрантов произошел бунт. Зачинщиком акции протеста выступил 10 раз судимый иностранец.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter