Праздничный салют в честь 23 февраля в Екатеринбурге прогремит в ЦПКиО

Публикации за 23.02.17

Фейерверк в честь Дня защитника Отечества в Екатеринбурге артиллеристы Центрального военного округа впервые проведут в ЦПКиО имени Маяковского.

Как передает корреспондент NDNews.ru, традиционно праздничные салюты в уральской столице проходят в парке «Динамо». Теперь же залпы дадут около памятника разведчикам-мотоциклистам Уральского добровольческого танкового корпуса, сообщили в пресс-службе ЦВО. «Шесть 76-миллиметровых орудий ЗИС и три салютные установки расположатся на специально оборудованной площадке у памятника разведчикам-мотоциклистам Уральского добровольческого танкового корпуса. Будут применены многоцветные фейерверочные изделия, которые в зависимости от калибра и заряда имеют собственные имена: «Вега», «Фиалка» и «Ассоль». Они обеспечат эффектные снопы искр, мерцание, пульсации и прочие световые эффекты», – отмечают в ведомстве. Уточняется, что артиллеристы сделают 180 выстрелов и запустят 480 разноцветных фейерверков.

В настоящий момент в парке Маяковского уже идут праздничные гуляния, посвященные 23 февраля. Праздничный салют начнется в 21.00 по местному времени.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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