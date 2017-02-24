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Екатеринбург

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Публикации за 24.02.17

Сотрудники МЧС выставили пост на городском пруду в Екатеринбурге

Сотрудники МЧС выставили пост на городском пруду в Екатеринбурге

Сотрудники ГИМС и психологи уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России выставили пост на городском пруду Екатеринбурга.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в связи с наступившей оттепелью выход на лед водоема стал опасным, о чем спасатели предупреждают граждан, которые зимой по городскому пруду часто срезают свой путь. «Городской пруд считается опасным водоемом – в него постоянно сбрасывают теплую воду, и это истончает лед. К тому же течение Исети довольно сильное, поэтому даже зимой структура поверхности неоднородная. Ходить здесь опасно. Закрыть проход спасатели не могут, поэтому лишь напоминают правила поведения в случае ЧП. Провалившись под лед, нужно звать на помощь. Если никого рядом не окажется, необходимо стянуть с себя верхнюю одежду, чтобы она не утянула на дно. Плыть следует в ту же сторону, откуда вы пришли. Ну, а помогая другому человеку выбраться из полыньи, помните – не следует подавать утопающему руки», – отметил старший госинспектор Центра ГИМС МЧС России по Свердловской области Евгений Хренков.

Профилактическая акция «Безопасный лед» продлится до 26 февраля.

Новый День: Сотрудники МЧС выставили пост на городском пруду в Екатеринбурге

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 23.02.17

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