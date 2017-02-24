Сотрудники МЧС выставили пост на городском пруду в Екатеринбурге

Публикации за 24.02.17

Сотрудники ГИМС и психологи уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России выставили пост на городском пруду Екатеринбурга.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в связи с наступившей оттепелью выход на лед водоема стал опасным, о чем спасатели предупреждают граждан, которые зимой по городскому пруду часто срезают свой путь. «Городской пруд считается опасным водоемом – в него постоянно сбрасывают теплую воду, и это истончает лед. К тому же течение Исети довольно сильное, поэтому даже зимой структура поверхности неоднородная. Ходить здесь опасно. Закрыть проход спасатели не могут, поэтому лишь напоминают правила поведения в случае ЧП. Провалившись под лед, нужно звать на помощь. Если никого рядом не окажется, необходимо стянуть с себя верхнюю одежду, чтобы она не утянула на дно. Плыть следует в ту же сторону, откуда вы пришли. Ну, а помогая другому человеку выбраться из полыньи, помните – не следует подавать утопающему руки», – отметил старший госинспектор Центра ГИМС МЧС России по Свердловской области Евгений Хренков.

Профилактическая акция «Безопасный лед» продлится до 26 февраля.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 23.02.17

Центр для мигрантов, где произошли беспорядки, проверяет прокуратура (ФОТО). / Праздничный салют в честь 23 февраля в Екатеринбурге прогремит в ЦПКиО. / Медведь-супергерой, драма про Жаклин Кеннеди и фильм-любимчик критиков в Каннах (ВИДЕО). Кинопремьеры недели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»