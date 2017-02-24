Шипулин рассказал, каким человеком считает Фуркада и когда закончит карьеру (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 24.02.17

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Сегодня биатлонист Антон Шипулин, который на недавнем Чемпионате мира в австрийском Хохфильцене завоевал золотую медаль, встретился с екатеринбургскими журналистами. Он ответил на вопросы о своих спортивных планах, а также об отношениях с Мартеном Фуркадом.

В первую очередь Шипулин дал оценку своему выступлению на ЧМ. Несмотря на завоеванное в эстафете долгожданное золото, он назвал результат «не очень плохим». «Выступил на четыре с минусом. Но то, что я наконец-то стал чемпионом мира, это плюс – давно об этом мечтал», – пояснил Антон Шипулин.

По его словам, сейчас он сосредоточится на Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Южной Корее. Они будут уже третьими для Шипулина. Ранее он говорил о том, что, возможно, закончит карьеру после них. Однако сегодня Антон подчеркнул, что старается пока не думать об уходе из спорта, пока ему про это не напоминают журналисты. «Моя главная цель – Олимпийские игры. Но для любого спортсмена очень важна мотивация, и если я почувствую, что после Игр у меня ее нет, то уйду, чтобы не мучить себя, близких, болельщиков», – сказал Шипулин.

Также он прокомментировал два инцидента, ставшие объектом бурных обсуждений в профессиональной и болельщицкой среде. Первый – про Мартена Фуркада. Антон заявил, что считает его хорошим спортсменом. «Обидно, что наш скандал стал главной новостью чемпионата, что журналисты сразу зацепились за это. Мы с Мартеном потом пообщались, выслушали позиции друг друга», – пояснил биатлонист.

Второй момент, о котором рассказал Шипулин, был связан с конфузом с гимном – организаторы включили не действующий гимн России, а тот, что был до 2000 года на музыку Михаила Глинки. «Не думаю, что это какой-то заговор. Потом к нам организаторы после церемонии подходили и чуть ли не на коленях извинялись. А виновных оргкомитет оштрафовал. Они просто включили то, что нашли в интернете, и могли не знать, что это устаревший гимн. Зато нам помог Дмитрий Губерниев – голоса у нас не очень, но все запомнят, как мы пели, надолго», – добавил Шипулин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Гуськов

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