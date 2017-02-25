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Публикации за 25.02.17

В Серове пропала 16-летняя девушка: ушла гулять и не вернулась (ФОТО)

В Серове пропала 16-летняя девушка: ушла гулять и не вернулась (ФОТО)

Полиция Серова разыскивает Кристину Долингер, 2001 года рождения. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, 19 февраля в вечернее время девушка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. По словам родственников, она отпросилась погулять.

Приметы: на вид 15-16 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы светлые до плеч, лицо овальное, глаза светлые, губы тонкие. Одета: куртка-пуховик темно-коричневого цвета с рисунком в виде головы тигра, синие джинсы, белая шапка, ботинки замшевые коричневого цвета. Тех, кто что-то знает о Кристине, просят сообщить в Серовский отдел полиции по телефонам: 02, 8(34385)9-02-20 – дежурная часть, либо в подразделение по делам несовершеннолетних – 8(34385)9-03-24.

Новый День: В Серове пропала 16-летняя девушка: ушла гулять и не вернулась (ФОТО)

Серов, Служба информации РИА «Новый День»

Серов. Другие новости 25.02.17

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