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Екатеринбург

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Публикации за 25.02.17

Смертельное ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург: ВАЗ-2115 столкнулся с грузовиком (ФОТО)

Смертельное ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург: ВАЗ-2115 столкнулся с грузовиком (ФОТО)

Пассажир «ВАЗ-2115» погиб сегодня в тройном ДТП около 15.40 на 183 км автодороги «Пермь-Екатеринбург».

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, водитель «ВАЗ-2115» ехал со стороны Екатеринбурга, стал обгонять грузовой автомобиль, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с встречным грузовым автомобилем «ДАФ». От столкновения легковой автомобиль отбросило на автомобиль «Фольксваген», также двигавшийся во встречном направлении.

В результате столкновения пассажир «ВАЗ-2115» погиб от полученных травм на месте ДТП, водителя увезли в ЦРБ в тяжелейшем состоянии. На месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства происшествия. Отметим, в момент ДТП шел снег, видимость была ниже 300 метров.

фото – пресс-службы УГИБДД Свердловской области

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