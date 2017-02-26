В ЦПКиО в последний день Масленицы проводили зиму (ФОТО)

Публикации за 26.02.17

Сегодня в Екатеринбурге с размахом отпраздновали окончание масленичной недели. В ЦПКиО прошли традиционные гуляния. Целый день посетители парка ели блины и шашлыки, танцевали и смотрели выступления музыкальных коллективов, а также принимали участие в народных забавах. Подробности в фоторепортаже NDNews.ru.

Как передает корреспондент агентства, в парке сегодня собрались несколько тысяч человек. Из-за этого возникли трудности с парковкой вокруг парка. К тому же пешие подходы к нему были затруднены – тротуары оказались не расчищены, в том числе, на входе со стороны улицы Щорса.

В самом парке, территория которого была сильно «ужата» из-за горок и катка, была настоящая толкучка. Особенно – к вечеру, когда люди подтянулись к центральной аллее, где было установлено чучело Масленицы.

Тем не менее, в парке царило праздничное настроение – люди участвовали в битвах подушками, пытались вскарабкаться на столб, угощались блинами и шашлыками, пели и танцевали.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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