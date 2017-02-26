В Екатеринбурге вспыхнула мебельная фабрика (ФОТО)

Публикации за 26.02.17

На улице Павлодарской в Екатеринбурге загорелась мебельная фабрика.

Как сообщили NDNews.ru в службе спасения «Сова», возгорание произошло в цехе по производству мебели. Площадь пожара составляет 400 кв. метров. На данный момент огнеборцы работают по номеру «2 бис». В момент возгорания рабочих в помещении не было, по предварительным данным, пострадавших нет.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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