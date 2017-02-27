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Екатеринбург

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Публикации за 27.02.17

В Екатеринбурге похолодает всего на один день

В Екатеринбурге похолодает всего на один день

Небольшое похолодание, которое началось вчера вечером, не продержится на Урале долго. Уже завтра начнет теплеть, а к концу недели даже по ночам будут плюсовые температуры.

Как сообщили в Росгидрометцентре, в Екатеринбурге в понедельник днем будет до -3 градусов, возможен снег. В ночь на вторник температура воздуха опустится до -7 градусов, аналогичные значения термометры будут показывать в ночь на среду и на четверг.

Тем не менее, дневные температуры будут постепенно повышаться. Еще во вторник днем будет до -1 градуса, не исключен снег, но затем будет солнечно, воздух начнет прогреваться: до 0 градусов в среду, до +4 в четверг, пятницу и субботу. В воскресенье даже ночью ожидается 0…+2, днем будет около +3.

По данным сервиса Гисметео, тенденция к потеплению будет прервана только в 10-х числах марта – тогда могут ударить морозы до -10 градусов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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