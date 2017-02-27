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Публикации за 27.02.17

Замдиректора и завхоз школы из Туринска уволены за махинации с закупкой бананов и кураги

Замдиректора и завхоз школы из Туринска уволены за махинации с закупкой бананов и кураги

Руководящие сотрудники Благовещенской средней школы (Туринский район) уволены за закупку питания для детей по завышенным в несколько раз ценам.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры, основанием для прокурорской проверки послужило обращение родителей воспитанников дошкольного отдела. Школа покупает продукты для детей у Благовещенского потребительского общества. Стоимость продуктов, указанная в спецификации к заключенным договорам, не соответствовала реальной стоимости товара, закупленного у Благовещенского потребительского общества.

Так, стоимость 1 кг кураги – 500 рублей, притом что реальная цена закупки составляла 156 рублей за 1 кг. Также недостоверные сведения о реальной стоимости товара указаны в отношении иных продуктов, это яблоки, бананы, капуста, чернослив, яйцо, мука, зеленый горошек и т.д. Полученную разницу в деньгах сотрудники школы присваивали.

По результатам проверки прокуратура начальнику МКУ «Управление образованием Туринского городского округа» внесла представление с требованием устранения нарушений законодательства в сфере образования и противодействия коррупции. Директору школы Наталье Коврижных объявлен выговор, заместитель директора школы по дошкольному отделению и завхоз уволены с занимаемой должности на основании п. 7 ст. 81 Трудового кодекса РФ, то есть в связи с совершением действий, которые привели к утрате доверия к работнику со стороны работодателя.

Туринск, Служба информации РИА «Новый День»

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