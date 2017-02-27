Уральские туристы попали в смертельное ДТП на Ставрополье

Публикации за 27.02.17

Туристы из Свердловской области пострадали в ДТП по пути в санаторий Кисловодска. В результате аварии один человек погиб, трое получили травмы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, происшествие случилось в воскресенье вечером в Ставропольском крае. По информации регионального управления ГИБДД, на автодороге Минеральные Воды – Кисловодск в ДТП попал автобус, перевозивший туристов из Свердловской области.

Предположительно виновником дорожной аварии стал водитель легкового автомобиля Kia Spectra. Мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В нем ехали четыре пассажира – водитель вез туристов из аэропорта в санаторий в Кисловодске.

В результате ДТП водитель легковушки погиб, три пассажира микроавтобуса получили травмы, двоих из них увезли в больницу.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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