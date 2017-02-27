В Екатеринбурге стартуют первые слушания по делу блогера Руслана Соколовского

Публикации за 27.02.17

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга сегодня состоятся предварительные слушания по делу Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови.

Как передает корреспондент NDNews.ru, заседание начнется в 11:30 и будет проходить в закрытом режиме. В ходе этого этапа будет назначена дата слушаний дела уральского блогера по существу. Также планируется рассмотреть ходатайство государственного обвинителя о продлении меры пресечения Соколовскому. По решению все того же Верх-Исетского районного суда от 13 февраля, молодой человек до 22 февраля находится под домашним арестом (ранее провел несколько месяцев в СИЗО). Не исключено, что будут представлены и другие ходатайства.

Вести судебного разбирательство будет судья Евгения Шопоняк, которая, по словам адвоката «ловца покемонов» Алексея Бушмакова, за 20 лет своей работы не вынесла ни одного оправдательного вердикта. Шопоняк, в частности, известна тем, что в свое время приговорила к 9 годам лишения свободы бывшего начальника юридической службы «Уралтрансгаза» Александра Колесина и коллектора Валерия Богачева, которым вменялось хищение у газовой компании более 105,8 млн рублей.

Соколовский был задержан 3 сентября прошлого года. Причиной стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Молодой человек сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.

«По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года обвиняемый разместил в YouTube 9 видеофайлов, которые, согласно проведенной экспертизе, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. При этом некоторые из указанных роликов были оценены экспертами еще и как публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Наряду с этим, в квартире блогера на улице Заводской в Екатеринбурге обнаружили авторучку, подпадающую под признаки специального технического средства для негласного получения информации. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте.

В окончательной редакции обвинительного заключения 22-летнему Соколовскому предъявлено обвинение по 9 эпизодам преступлений, предусмотренных ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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