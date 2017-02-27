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Екатеринбург

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Публикации за 27.02.17

Депутат заксо Илья Гаффнер окончательно лишился диплома менеджера

Депутат заксо Илья Гаффнер окончательно лишился диплома менеджера

С сегодняшнего дня, согласно решению суда, диплом депутата заксо Ильи Гаффнера, выданный Урало-Сибирским институтом бизнеса, считается недействительным.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга установила, что в личном деле депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера имеются сведения о получении диплома о дополнительном (к высшему) образовании, выданного негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Урало-Сибирский институт бизнеса». Гаффнеру была присвоена квалификация в области общего менеджмента дополнительно к квалификации «инженер», присвоенной на основании диплома о высшем профессиональном образовании Уральского государственного технического института по специальности «технолог машиностроения».

Как сообщили NDNews.ru в прокуратуре Свердловской области, согласно данным УрФУ, являющегося правопреемником Уральского государственного технического университета, Гаффнер в списках выпускников не значится, диплом ему не выдавался.

Прокуратура Октябрьского района направила исковое заявление в суд о признании недействительным диплома о дополнительном (к высшему) образованию, выданного Урало-Сибирским институтом бизнеса.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в сентябре 2016 года удовлетворил исковые требования прокурора, признал диплом о получении Ильей Гаффнером дополнительного образования недействительным и обязал его возвратить диплом в Урало-Сибирский институт бизнеса для уничтожения.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение суда первой инстанции оставила без изменения, апелляционную жалобу представителя ответчика – без удовлетворения.

Сейчас судебный акт вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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