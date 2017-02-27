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Публикации за 27.02.17

«Электрощиток заливает водой, а дом даже не обесточили» (ВИДЕО) / Жители Сухого Лога пожаловались на коммунальщиков

«Электрощиток заливает водой, а дом даже не обесточили» (ВИДЕО) Жители Сухого Лога пожаловались на коммунальщиков

В Сухом Логу коммунальное ЧП из-за прохудившейся кровли грозит серьезными последствиями жителям многоквартирного дома. Из-за таяния снега на крыше вода побежала по стенам дома, заливая электрощитки. Коммунальщики только развели руками и решать проблему не стали.

Как рассказала корреспонденту NDNews.ru жительница дома на улице Пушкинской, 4/2, в Сухом Логу Елена Мануйлова, после начавшейся оттепели снег, скопившийся на крыше, стал таять. Однако кровля в доме – дырявая, поэтому вода просочилась в здание, и поток стал заливать щиток.

Жители дома вызвали коммунальщиков, но те никак не помогли. «Приехали, посмотрели и уехали. Вода течет по щиткам. Нас даже не обесточили!» – возмутилась Елена. Также жильцы дома рассказали, что коммунальщики предложили собственникам квартир не пользоваться электроприборами и никакой другой помощи, кроме этого ценного совета, не оказали.

Оперативно получить комментарии у коммунальщиков не получилось, однако, по данным NDNews.ru, руководство управляющей компании «Сухоложская», которая обслуживает этот дом, постановлено в известность о ситуации в здании на Пушкинской, 4/2.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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