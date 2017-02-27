За длинные выходные гаишники на Среднем Урале поймали 244 пьяных водителя

Публикации за 27.02.17

Свердловская ГИБДД подвела итоги работы в минувшие выходные и праздничные дни.

Как передает корреспондент NDNews.ru, за четверо суток в регионе зарегистрировали 20 ДТП, в результате которых погибли 4 человека и еще 33 получили травмы. В течение всех этих дней дорожные инспекторы проводили рейды. «Было выявлено 244 факта управления транспортными средствами водителями, находящимися в нетрезвом состоянии. Еще 62 автомобилиста отказались от процедуры прохождения освидетельствования на состояние опьянения, но при этом у них имелись соответствующие признаки, – отмечают в отделе пропаганды областного управления Госавтоинспекции. – Кроме того, сотрудниками ГИБДД был составлен 31 материал на водителей, лишенных прав за пьяную езду – теперь им уже грозит уголовная ответственность. Также были задержаны 162 водителя, которые вообще никогда не получали водительских прав. Еще 152 человека привлекли к административной ответственности за выезд на встречную полосу».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 27.02.17

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