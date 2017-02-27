Свердловские власти закрывают «Урал без наркотиков»

Публикации за 27.02.17

Свердловский реабилитационный центр «Урал без наркотиков» прекратит свое существование. По постановлению регионального правительства, учреждение будет объединено с областным наркологическим диспансером и получит новое название – областная наркологическая больница. Соответствующий документ опубликован на правовом портале Свердловской области, передает корреспондент NDNews.ru.

Процесс реорганизации займет четыре месяца. Согласно постановлению, все имущество центра «Урал без наркотиков» перейдет новой наркологической больнице, которая будет иметь статус государственного автономного учреждения.

Добавим, центр «Урал без наркотиков» был создан в 2012 году как государственный проект, и, по задумке областных властей, должен был заменить частный фонд «Город без наркотиков», который в то время возглавлял Евгений Ройзман.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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