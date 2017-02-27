Чиновник Ростехнадзора, обвиненный в получении взятки, отделался штрафом

Публикации за 27.02.17

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему начальнику межрегионального отдела Уральского управления Ростехнадзора Александру Зубчику. Он признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие в крупном размере»).

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, Верх-Исетский районный суд назначил чиновнику наказание в виде штрафа в 2 млн рублей. С учетом того, что он находился под стражей, окончательно штраф ему снижен до 1 миллиона рублей. При этом гособвинение требовало назначить Зубчику наказание в виде реального лишения свободы.

По версии следствия, Зубчик, проверяя производственные объекты, эксплуатируемые МУП «Водоканал», выявил нарушения в деятельности специалиста ООО «Интекс», проводящего экспертизу промышленной безопасности трубопровода. В дальнейшем чиновник через посредника получил 250 тысяч рублей за то, чтобы не включать данные о выявленных нарушениях, допущенных экспертом, в акт проверки. После этого он был задержан сотрудниками ФСБ.

Взяткодатель, а также посредник избежали уголовной ответственности, поскольку активно способствовали раскрытию и расследованию преступления.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 27.02.17

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