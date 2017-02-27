Жительница Екатеринбурга из-за смерти работодателя оказалась должна 6 миллионов – теперь ее выселяют из квартиры вместе с мамой-инвалидом (ФОТО)

Публикации за 27.02.17

Жительница Екатеринбурга, оказавшаяся главным должником по крупному ипотечному кредиту после смерти работодателя, может оказаться на улице – вместе со своей мамой-инвалидом. Огромный долг в 6 миллионов рублей теперь обязана выплатить женщина, выступившая поручителем по договору 7 лет назад. Ее однокомнатная квартира сейчас арестована.

О том, что суд Чкаловского района признал ее должником по ипотечному договору, Елена Мыльникова узнала, зайдя на сайт Службы судебных приставов совсем по другому делу. Она увидела свою фамилию в списке должников с огромной суммой – 6 миллионов рублей, в случае невыплаты деньгами – залог квартиры. «Оказалось, что моя однокомнатная квартира, где мы с мамой живем, арестована. 6 миллионов – огромные деньги для нас, у меня таких денег отродясь не было, – говорит Елена. – Выяснилось, что я являюсь поручителем в ипотечном договоре, который был взят в «УИК-банке». Банк разорился, долг выкупило некое физическое лицо, и теперь взыскивает с меня эту огромную сумму».

По словам собеседницы агентства, история связана с ее работой в 2009 году, когда она устроилась работать кассиром-администратором в заведение общепита. «Ипотечный договор оформлен на моего бывшего директора еще в 2009 году, меня попросили подписать его с формулировкой «сейчас разберемся с финансами, а потом все закроем», – говорит Елена Мыльникова. – Я поверила, но затем человек, на которого он был оформлен, умер. Должником теперь осталась я, и единственное, что с меня можно взять, – квартира, в которой мы живем с мамой-инвалидом. Как сейчас с этим разбираться – не знаю».

Многомиллионный долг по ипотечному кредиту был выкуплен физлицом, как выяснилось, – юристом, для которого это вид бизнеса – зарабатывать на отработке цессионных (уступка прав требований) договоров. Гражданин Ермолин, судя по картотеке арбитражного суда, выкупает договоры, по которым имеется существенный долг в разных регионах страны. Выдерживается определенный срок, за который на «перекупленный долг» набегают проценты, а затем подаются документы на взыскание через суд. Чаще всего суд встает на сторону кредитора и обязывает отдать долг. Увидев сумму долга со всеми процентами, проигравшая сторона очень быстро соглашается на «мировую», в которой сумма заявлена как минимум в 3-4 раза больше той, за которую долг выкуплен.

Елена Мыльникова последние 2 года практически каждый месяц ходит в суд, чтобы оспорить решения, по которым она оказалась должницей. Как оказалось, ипотечный договор, по задолженности за который она должна заплатить 6 млн, – не единственный. Существовал еще один кредитный договор, в котором она фигурирует поручителем, но ее подпись на этом документе, по словам Елены, была подделана. Это удалось доказать с помощью почерковедческих экспертиз.

Как поясняет адвокат Елены, ее клиентка стала жертвой обмана работодателей, а затем попала в жернова «цессионщиков». Но старенькая однушка на окраине Химмаша – единственное жилье 50-летней женщины и ее матери-инвалида. «Мы пойдем в Верховный суд. Наша ситуация не единственная», – говорит Елена Мыльникова.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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