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Екатеринбург

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Публикации за 27.02.17

Путин провел ротацию российских судей: Ирине Решетниковой продлили срок полномочий на шесть лет

Путин провел ротацию российских судей: Ирине Решетниковой продлили срок полномочий на шесть лет

Президент Владимир Путин подписал указ о ротации судей в ряде субъектов Федерации.

Как передает корреспондент NDNews.ru, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщается в Указе Президента 23.02.2017 № 90 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации», на шестилетний срок полномочий назначены председатель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова, заместитель председателя Свердловского областного суда Александр Суханкин, заместитель председателя Орджоникидзевского суда Екатеринбурга Александра Груднова.

Кроме того судьями были назначены в Березовском городском суде – Юлия Большакова, в Новоуральском городском суде – Юлия Шаклеина, в Первоуральском городском суде – Евгения Волкова, в Полевском городском суде – Евгения Суетина. Судьями Арбитражного суда Свердловской области были назначены Андрей Дурановский и Александр Чинилов.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 27.02.17

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