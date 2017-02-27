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Екатеринбург

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Публикации за 27.02.17

Русская медная компания осталась без сайта из-за неуплаты суммы в 890 рублей (СКРИН)

Русская медная компания осталась без сайта из-за неуплаты суммы в 890 рублей (СКРИН)

У «Русской медной компании» с сегодняшнего дня перестал работать официальный сайт.

Как передает корреспондент NDNews.ru, начиная с сегодняшнего утра у официально третьего производителя меди в стране перестал работать сайт. При заходе по ссылке появляется окно с информацией о том, что срок регистрации домена истек. По данным регистратора доментов Ru-center, сегодня истек срок регистрации домена – эта услуга стоит 890 рублей в год. В случае, если «медники» откажутся платить, уже после 30 марта прежде принадлежавший им адрес будет выставлен на торги.

Предположительно, отключение сайта произошло из-за бюрократической ошибки, допущенной соответствующими подразделениями компании.

Новый День: Русская медная компания осталась без сайта из-за неуплаты суммы в 890 рублей (СКРИН)

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 27.02.17

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