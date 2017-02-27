В Союзе болельщиков возмутились переносом кубкового матча «Урала» в Краснодар

Публикации за 27.02.17

«Союз болельщиков Урала» выразил свое несогласие с решением о переносе домашнего матча 1/4 финала Кубка России, в котором ФК «Урал» сыграет с футбольным клубом «Краснодар» – игра состоится на поле соперника в Краснодаре. Как передает корреспондент NDNews.ru, соответствующий вердикт в минувший уикенд вынесла совместная комиссия РФС и РФПЛ, которая инспектировала Екатеринбург. Эксперты признали газон «СКБ-Банк Арены» неготовым к проведению матча. Также футбольному клубу «Урал» было отказано в проведении матча под крышей футбольного манежа.

«Мы сожалеем. Подготовка поля «СКБ-Банк Арены» ко второй части сезона проходила в штатном режиме. Агрономами стадиона были предприняты все необходимые мероприятия для подготовки арены к матчу, который должен был пройти здесь 28 февраля. Однако в планы вмешалась погода – на протяжении длительного промежутка времени в Екатеринбурге стояли морозы, а температура воздуха опускалась ниже 30 градусов. Данные обстоятельства и стали решающими. Несмотря на все возможные и невозможные усилия по спасению поля, подготовка к необходимой дате газона приемлемого качества оказалась невыполнимой задачей», – сообщили в пресс-службе «Урала».

В команде уточнили, что вместе с «Краснодаром» была достигнута договоренность о том, что кубковый матч пройдет на поле соперника, в комфортных для игры в футбол условиях и на газоне хорошего качества.

Сегодня со своим заявлением выступил «Союз болельщиков Урала». В организации после анализа всех данных выразили несогласие с действиями руководства ФК «Урал». Здесь указали, что по регламенту проведения Кубка России по футболу сезона 2016/17 запасным стадионом для матчей «Урала» является стадион «Геолог» в Тюмени. «В том случае, когда запасной стадион не готов к приему матча, должно быть выбрано нейтральное поле. Отправка письма от ФК «Урал» в адрес РФС с просьбой о переносе места проведения матча позволила обойти эти требования. Мы не знаем, какие факторы учитывались при принятии этого решения. Ясно только то, что не было учтено желание болельщиков «Урала» присутствовать на матче любимой команды. Как минимум, говоря о получении компенсации от ФК «Краснодар», можно было предложить своим болельщикам посетить матч за счет данной компенсации, – говорится в заявлении Союза. – Также своим решением «Урал» сам отдал команде соперника преимущество «своего поля». Такие действия наносят репутационный ущерб, порождают недоверие к решениям руководства клуба со стороны болельщиков».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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