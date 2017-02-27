СКР направил в суд уголовное дело о нападении на журналистов «Ермака»

Публикации за 27.02.17

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела о нападении на журналистов телекомпании «Ермак».

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, речь идет об инциденте, произошедшем 28 июля прошлого года в городе Артемовском. На журналистов напали во время съемок сюжета о плохой работе передержки для собак компании «Универсалремонт». На корреспондента и оператора с кулаками набросились директор организации 1981 года рождения и его подопечный (1979 г.р.). Представители телекомпании получили травмы, была повреждена видеокамера. Также злоумышленники отобрали у потерпевших флешку.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием и с повреждением их имущества»), санкция которой предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали сегодня в СКР.

В ведомстве уточнили, что в деле имеется еще один преступный эпизод (также от 28 июля 2016 года). Происшествие случилось у автосервиса на улице Шефской в Екатеринбурге. Корреспонденты «Ермака» отправились туда, получив информацию об обмане клиентов. В итоге все закончилось потасовкой – на съемочную группу напал директор мастерской. Ранее ему уже предъявили обвинение по 144 статье УК РФ. В ближайшее время материалы по этому эпизоду следователи тоже направят в суд, добавили в СКР.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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