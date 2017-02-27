В зимнем «Забеге героев» в Нижнем Тагиле приняли участие более 300 человек, лучшими стали команды УВЗ (ФОТО)

Публикации за 27.02.17

На Уралвагонзаводе в минувшие выходные прошел «Забег героев», приуроченный ко Дню защитника Отечества. В нем приняли участие 317 человек – 59 команд и 11 пар. На километровой дистанции нужно было преодолеть рвы, тоннели и проползти под КамАЗом. Быстрее и лучше всех трассу прошли три команды танкового завода.

«Забег героев» – корпоративное мероприятия Уралвагонзавода военно-спортивной направленности, которое не имеет отношения к проекту «Гонка героев». Но цель его похожа – привлечь к здоровому образу жизни работников предприятия и жителей города.

Гонка прошла в минувшие выходные. На километровой дистанции было 9 препятствий: заборы, насыпи, тоннели, барьеры и множество разнокалиберных автомобильных покрышек. Через некоторые из них нужно было проползти, остальные пронести на других препятствиях. Также участникам предстояло «столкнуться» с КамАЗом.

Всего в «Забеге героев» приняли участие 59 команд по 5 человек каждая – из Уралвагонзавода, Уральского КБ транспортного машиностроения и «УВЗ Медиа-Сервиса» (входят в состав корпорации УВЗ), партнеров соревнования. Также прошли парные забеги, в них участвовали 11 пар, которые подбирались из желающих методом жеребьевки. В общей сложности трассу прошли 317 человек.

«Почему «Забег героев»? Потому что только герои пришли испытать свои возможности на полосе препятствий. Они преодолевали не только искусственные преграды на пути к финишу, но и суровые погодные условия», – отметила начальник бюро отдела социальной работы Уралвагонзавода и организатор мероприятия Елена Красноруцкова.

Пилотный забег провела команда молодёжно-спортивного движения Нижнего Тагила WORKOUT. Ребята на своем примере показали, как лучше пройти дистанцию. За ними стартовали работники сборочного цеха Уралвагонзавода. Команда из 3 мужчин и 2 женщин показала неплохое время – 7:22.

На вопрос о самом неожиданном испытании все команды хором отвечали: «КамАЗ!». Под огромной машиной нужно было проползти.

В итоге первое место на пьедестале почета заняла команда технологического института, ребята давно зарекомендовали себя на Уралвагонзаводе как лучшие спортсмены. Вторыми стали представители литейного цеха №7, а «бронзу» поделили между собой сборочный цех и малярно-сдаточный цех №2 головного предприятия корпорации УВЗ.

«Трасса хорошая. К ней никак не готовились. В команде все ребята спортивные. Чтобы преодолеть препятствия, героем можно и не быть, но физическая подготовка все же нужна. Залог победы – это командный настрой и хорошее настроение», – прокомментировал забег инженер-технолог Олег Трошин, лидер команды-победительницы.

Лучшими в парном забеге стали Анатолий Калмыков, представитель военной части №3275, и Светлана Колотова, работник детского сада №30 Нижнего Тагила.

В течение мероприятия проводилась акция «За активный и здоровый образ жизни», работали станции с небольшими, но геройскими испытаниями. Попробовать себя в них мог любой желающий. Взрослые и дети стояли в планке, играли в хоккей, проходили и другие испытания.

Фото пресс-службы УВЗ

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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