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Публикации за 27.02.17

В зимнем «Забеге героев» в Нижнем Тагиле приняли участие более 300 человек, лучшими стали команды УВЗ (ФОТО)

В зимнем «Забеге героев» в Нижнем Тагиле приняли участие более 300 человек, лучшими стали команды УВЗ (ФОТО)

На Уралвагонзаводе в минувшие выходные прошел «Забег героев», приуроченный ко Дню защитника Отечества. В нем приняли участие 317 человек – 59 команд и 11 пар. На километровой дистанции нужно было преодолеть рвы, тоннели и проползти под КамАЗом. Быстрее и лучше всех трассу прошли три команды танкового завода.

Новый День: В зимнем ''Забеге героев'' в Нижнем Тагиле приняли участие более 300 человек, лучшими стали команды УВЗ (ФОТО)

«Забег героев» – корпоративное мероприятия Уралвагонзавода военно-спортивной направленности, которое не имеет отношения к проекту «Гонка героев». Но цель его похожа – привлечь к здоровому образу жизни работников предприятия и жителей города.

Гонка прошла в минувшие выходные. На километровой дистанции было 9 препятствий: заборы, насыпи, тоннели, барьеры и множество разнокалиберных автомобильных покрышек. Через некоторые из них нужно было проползти, остальные пронести на других препятствиях. Также участникам предстояло «столкнуться» с КамАЗом.

Новый День: В зимнем ''Забеге героев'' в Нижнем Тагиле приняли участие более 300 человек, лучшими стали команды УВЗ (ФОТО)

Всего в «Забеге героев» приняли участие 59 команд по 5 человек каждая – из Уралвагонзавода, Уральского КБ транспортного машиностроения и «УВЗ Медиа-Сервиса» (входят в состав корпорации УВЗ), партнеров соревнования. Также прошли парные забеги, в них участвовали 11 пар, которые подбирались из желающих методом жеребьевки. В общей сложности трассу прошли 317 человек.

Новый День: В зимнем ''Забеге героев'' в Нижнем Тагиле приняли участие более 300 человек, лучшими стали команды УВЗ (ФОТО)

«Почему «Забег героев»? Потому что только герои пришли испытать свои возможности на полосе препятствий. Они преодолевали не только искусственные преграды на пути к финишу, но и суровые погодные условия», – отметила начальник бюро отдела социальной работы Уралвагонзавода и организатор мероприятия Елена Красноруцкова.

Новый День: В зимнем ''Забеге героев'' в Нижнем Тагиле приняли участие более 300 человек, лучшими стали команды УВЗ (ФОТО)

Пилотный забег провела команда молодёжно-спортивного движения Нижнего Тагила WORKOUT. Ребята на своем примере показали, как лучше пройти дистанцию. За ними стартовали работники сборочного цеха Уралвагонзавода. Команда из 3 мужчин и 2 женщин показала неплохое время – 7:22.

На вопрос о самом неожиданном испытании все команды хором отвечали: «КамАЗ!». Под огромной машиной нужно было проползти.

Новый День: В зимнем ''Забеге героев'' в Нижнем Тагиле приняли участие более 300 человек, лучшими стали команды УВЗ (ФОТО)

В итоге первое место на пьедестале почета заняла команда технологического института, ребята давно зарекомендовали себя на Уралвагонзаводе как лучшие спортсмены. Вторыми стали представители литейного цеха №7, а «бронзу» поделили между собой сборочный цех и малярно-сдаточный цех №2 головного предприятия корпорации УВЗ.

«Трасса хорошая. К ней никак не готовились. В команде все ребята спортивные. Чтобы преодолеть препятствия, героем можно и не быть, но физическая подготовка все же нужна. Залог победы – это командный настрой и хорошее настроение», – прокомментировал забег инженер-технолог Олег Трошин, лидер команды-победительницы.

Новый День: В зимнем ''Забеге героев'' в Нижнем Тагиле приняли участие более 300 человек, лучшими стали команды УВЗ (ФОТО)

Лучшими в парном забеге стали Анатолий Калмыков, представитель военной части №3275, и Светлана Колотова, работник детского сада №30 Нижнего Тагила.

В течение мероприятия проводилась акция «За активный и здоровый образ жизни», работали станции с небольшими, но геройскими испытаниями. Попробовать себя в них мог любой желающий. Взрослые и дети стояли в планке, играли в хоккей, проходили и другие испытания.

Фото пресс-службы УВЗ

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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