Блогера Соколовского оставили под домашним арестом (ФОТО) / Судебный процесс по его делу начнется 13 марта

Публикации за 27.02.17

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга состоялось предварительное слушание по делу блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови.

Как передает корреспондент NDNews.ru, заседание началось сегодня перед обедом и проходило в закрытом режиме. В ходе него судья Евгения Шопоняк приняла решение оставить обвиняемого под домашним арестом до августа – об этом просил государственный обвинитель. В то же время, адвокату блогера Алексею Бушмакову отказали в удовлетворении ходатайства об исключении «дефектных» экспертиз и заключений, на которых строится обвинение. Рассмотрение материалов уголовного дела по существу начнется 13 марта.

Соколовский был задержан 3 сентября прошлого года. Причиной стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Юноша сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.

«По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года обвиняемый разместил в YouTube 9 видеофайлов, которые, согласно проведенной экспертизе, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. При этом некоторые из указанных роликов были оценены экспертами еще и как публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Наряду с этим, в квартире блогера на улице Заводской в Екатеринбурге обнаружили авторучку, подпадающую под признаки специального технического средства для негласного получения информации. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте.

В окончательной редакции обвинительного заключения 22-летнему Соколовскому предъявлено обвинение по 9 эпизодам преступлений, предусмотренных ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Фото – Алексей Бушмаков

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 27.02.17

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