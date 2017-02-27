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Публикации за 27.02.17

В Краснотурьинске из-за ошибки врачей годовалая девочка стала инвалидом

В Краснотурьинске из-за ошибки врачей годовалая девочка стала инвалидом

Краснотурьинская городская больница выплатит 600 тысяч рублей за неверный диагноз годовалому ребенку, у которого начались осложнения после вакцинации против туберкулеза. Компенсации морального вреда в пользу родителей пострадавшего ребенка была взыскана после вмешательства местной прокуратуры.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в Краснотурьинской городской больнице была проведена вакцинация от туберкулеза новорожденной девочки. В возрасте 1 год 1 месяц у ребенка началось осложнение, однако врачи городской больницы установили неверный диагноз. Это повлекло ухудшение состояния и более тяжкие последствия для здоровья.

Правильный диагноз ребенку был дан только в Областной детской больнице №1 в Екатеринбурге спустя 2 месяца после обращения за медицинской помощью. В итоге девочка перенесла две сложные операции, в том числе в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии, и долгое время проходила восстановительные процедуры – три месяца была на лечении в свердловском противотуберкулезном диспансере. Сейчас у ребенка установлена инвалидность.

Прокуратура направила в Краснотурьинский городской суд исковое заявление о взыскании с городской больницы компенсации морального вреда, причиненного здоровью девочки в результате некачественного оказания медицинской помощи (неверная оценка состояния здоровья ребенка и несвоевременное принятие мер по лечению поствакцинального осложнения). Ответчик предложил заключить мировое соглашение на условиях выплаты ребенку в счет компенсации морального вреда 600 тысяч рублей, и мать девочки приняла предложение.

Краснотурьинск, служба информации РИА «Новый День»

Краснотурьинск. Другие новости 27.02.17

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