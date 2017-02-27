Уставший водитель спровоцировал смертельное ДТП на трассе Серов – Ивдель

Публикации за 27.02.17

На Среднем Урале в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей скончался 47-летний мужчина. Причиной аварии стала усталость одного из водителей.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, ДТП случилось на автодороге Серов – Североуральск – Ивдель сегодня, 27 февраля. В районе 58 километра трассы мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», на большой скорости не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он протаранил «Хендай Сонату», за рулем которой ехал молодой человек 1996 года рождения. «В результате ДТП 47-летний водитель отечественной легковушки был госпитализирован в реанимационное отделение, где скончался во время операции», – отмечают в Госавтоинспекции.

По данным гаишников, в «Ладе» на переднем пассажирском сиденье находилась жена водителя. Она пояснила, что вместе с мужем ехала из Шадринска Курганской области в город Советский ХМАО. «Женщина ехала за рулем до города Серова, а там за руль пересел ее муж. Буквально через километр они собирались остановиться на отдых в придорожном кафе. По предварительным данным, причиной ДТП стало утомленное состояние водителя «Лады», – добавили в ГИБДД.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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