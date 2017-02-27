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Екатеринбург

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Публикации за 27.02.17

В Екатеринбурге эвакуировали 80 пациентов горбольницы №1 из-за короткого замыкания

В Екатеринбурге эвакуировали 80 пациентов горбольницы №1 из-за короткого замыкания

В центральной городской клинической больнице №1 на улице Декабристов сегодня произошло короткое замыкание электрощита без последующего горения. Неполадка случилась на 7-м техническом этаже, в результате произошло задымление терапевтического отделения, которое располагается этажом ниже.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе регионального управления МЧС, персонал больницы оперативно до приезда пожарных организовал эвакуацию пациентов в безопасное место – более 80 человек, в том числе 8 лежачих больных. Также помещение оперативно покинули 8 сотрудников.

На место происшествия прибыли 5 единиц пожарной техники и 17 сотрудников МЧС. Спасатели проверили помещения больницы и организовали их проветривание. Пострадавших в результате ЧП нет. Причины короткого замыкания выясняют пожарные дознаватели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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