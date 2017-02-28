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Публикации за 28.02.17

Эпидемия ОРВИ и гриппа в Свердловской области закончилась

Эпидемия ОРВИ и гриппа в Свердловской области закончилась

В Свердловской области медики констатировали окончание эпидемии ОРВИ и гриппа: по данным прошлой недели эпидпорог не превышен ни в одной возрастной группе. Всего за неделю зарегистрировано 20,7 тысячи заболевших, что на 36% меньше, чем неделей ранее.

В Екатеринбурге, где эпидемия держалась до прошлой недели, было зарегистрировано 10,2 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 71,6 на 10 тыс. населения, что ниже уровня прошлой недели на 26%. Ситуация во всех группах населения также расценена как неэпидемическая, – сообщили NDNews.ru в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза и более превышен в 3-х муниципальных образованиях: Североуральском ГО, ГО ЗАТО Свободном и ГО Богдановиче. По состоянию на 22 февраля частично приостановлен образовательный процесс в 26 детсадах (закрыто 33 группы), в 3 школах закрыто 3 класса, полностью приостановлен образовательный процесс в 4 детсадах и 4 школах», – сообщает пресс-служба.

Число заболевших пневмонией в регионе также снижается: за неделю зарегистрирован 351 случай, что ниже предыдущей недели на 33%. Группой риска по заболеваемости пневмонией являются дети до 2 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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