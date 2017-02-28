Публикации за 28.02.17

При пожаре в Екатеринбурге сотрудники МЧС спасли через окна 11 человек.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сегодня утром в жилом доме на улице Куйбышева произошел пожар в одной из квартир на втором этаже. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения и организовали спасение людей из окон по трехколенным лестницам. «Таким образом были спасены 11 человек, в том числе трое детей. Еще 15 человек были эвакуированы по лестничным маршам», – говорят в ведомстве.

Площадь пожара составила 30 кв. м. В настоящий момент открытое горение ликвидировано, ведутся проливка и разбор конструкций. В тушении пожара участвуют 15 человек личного состава, 3 единицы техники. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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