На аллее в Академическом появилось пять скульптур военнослужащих (ФОТО)

Публикации за 25.02.17

В Академическом на Аллее Победы во 2 квартале торжественно открыли скульптуру в честь Вооруженных сил России. На постаменте в виде пятиконечной звезды появились 5 фигур военнослужащих.

Как пишет портал Академического Akademekb.ru, две из пяти фигур – матрос и десантник, – жителям уже знакомы, их установили в августе прошлого года. Там фигуры «несли службу» до осени, пока их не отправили на техническое обслуживание. А 23 февраля, во время празднования Дня защитника Отечества, жителям района показали полностью завершенную композицию.

На церемонию открытия скульптуры собрались десятки жителей с детьми. Под звуки гимна в небо подняли российский флаг, и зрителей поздравили с праздником защитника Отечества. Как пояснили на открытии, композиция «Солдаты России» символизирует единство Вооруженных сил РФ и уважение ко всем героям, которые стерегли и стерегут мирное небо над головами россиян.

Добавим, композиция «Солдаты России» – это уже вторая скульптура на аллее Славы. Ранее в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне в начале аллеи был установлен Символ Победы в виде 2 голубей, которые держат Георгиевскую ленточку.

Фото: пользователя bugimen и Ilis, портал Akademekb.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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