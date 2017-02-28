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Публикации за 28.02.17

В Верхней Пышме прокуратура добилась отмены запрета посещения общежития ночью

В Верхней Пышме прокуратура добилась отмены запрета посещения общежития ночью

По требованию прокуратуры в техникуме Верхней Пышмы отменили положения документа, которые устанавливали запрет на посещение общежития в ночное время.

Как передает корреспондент NDNews.ru, предметом для проверки выступил Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность». «При изучении локальных нормативно-правовых актов образовательного учреждения были выявлены факты несоответствия федеральному законодательству положений правил внутреннего распорядка студенческого общежития. В частности, правилами установлен запрет на вход и выход из общежития с 22:00 до 6:00 часов, а также закреплен вид дисциплинарной ответственности, не предусмотренный федеральным законодательством, – выселение проживающих студентов из общежития», – пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура на незаконный правовой акт принесла протест, который в настоящее время рассмотрен. Правила посещения общежития изменены.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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