На трассе Екатеринбург – Серов иномарка сбила насмерть пешехода, перебегавшего дорогу

Публикации за 28.02.17

Свердловская Госавтоинспекция выясняет причины смертельного ДТП на трассе Екатеринбург – Серов. Сегодня утром около 8 часов на 220 километре дороги автомобиль «Исузу», ехавший в сторону Нижнего Тагила, сбил человека. Пешеход находился на середине проезжей части. По словам 36-летнего водителя иномарки, в сумерках он не заметил мужчину на дороге.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Полицейские пока не смогли установить его личность. По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Полиция обращается с просьбой к автомобилистам сообщать о нахождении на проезжей части граждан по телефонам 102 или 02. Самим пешеходам ГИБДД напоминает, что находится в темное время суток на загородных трассах в одежде без световозвращающих элементов запрещено.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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