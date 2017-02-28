«Долги в топку». Энергетики рассказали, как будут повышать собираемость платежей

Публикации за 28.02.17

Энергетики подводят итоги прошлого года – оказалось, что в 2016-м жители стали дисциплинированнее в части оплаты потребленных ресурсов. Сказались и методы, к которым прибегают сами энергетики, – это целая система поощрений и наказаний.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе Облкоммунэнерго, в 2016 году собираемость платежей составила 91,2% – это на 1,2% больше, чем в 2015-м. «Будем применять и «метод кнута», и «метод пряника», используя все доступные ресурсы. План увеличения сбора по населению на этот год составляет 0,5% – в абсолютных цифрах это около 3 миллионов рублей. В общих масштабах сумма кажется небольшой, но на самом деле это огромная работа, которую мы обязаны выполнить. Ведь собранные вовремя деньги за ресурс – это, образно говоря, отремонтированные вовремя трубы, вода в кранах, тепло в батареях», – рассказал заместитель гендиректора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.

В ресурсоснабжающей компании уже провели аудит обслуживаемых территорий и выявили самые недисциплинированные из них – это Кировград и Тугулым. Там самая низкая собираемость платежей с населения, и именно в этих территориях энергетики сейчас планируют усилить исковую работу. Результаты от такого «закручивания гаек», как показывает практика, есть. Так, за отопительный период 2014-2015 годов юристами компании был подан 1 141 иск на общую сумму 24 миллиона рублей, а в следующем сезоне (2015-2016 гг.) эта цифра увеличилась вдвое – до 52 млн 300 тысяч рублей. Примерно четверть этого долга потребители погасили в добровольном порядке – 6,5 млн рублей и 14,4 млн соответственно. Недополученная сумма сейчас находится в работе у службы судебных приставов.

«Вместе с приставами мы ведем активную и эффективную работу по взысканию задолженности и исполнению решений суда, например, регулярно проводим совместные рейды. Что касается других мер, то наша политика остается неизменной. Мы продолжим отключение самых злостных должников. Также будем вывешивать списки неплательщиков в открытом доступе, чтобы люди знали, кто не платит за коммуналку. Но, и я хочу это подчеркнуть, жесткие меры мы применяем только к тем, кто не идет с нами на диалог. С остальными мы готовы работать над погашением долгов вместе, предлагая самые разные варианты – снятие пени при полной оплате основной суммы долга, реструктуризацию при частичном погашении. Как раз в Кировграде 15 марта у нас стартует двухмесячная акция «Долги фффтопку!», где мы предлагаем всем, кто имеет задолженность, погасить ее на специальных условиях», – поделился Евгений Волков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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