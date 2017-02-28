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Екатеринбург

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Публикации за 28.02.17

Будущий директор фонда капремонта Суханов сложит полномочия главы Сухого Лога послезавтра

Будущий директор фонда капремонта Суханов сложит полномочия главы Сухого Лога послезавтра

Глава Сухого Лога Станислав Суханов уже послезавтра сложит с себя полномочия – мэр участвует в конкурсе на соискание вакансии гендиректора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области. Еще до объявления отбора и подачи заявок наши источники назвали его имя как наиболее вероятного кандидата на кресло главы регоператора. И это прогноз оправдался.

Заседание городской думы Сухого Лога, где глава снимет с себя полномочия, назначено на 2 марта. Вопрос Суханова уже официально заявлен в повестке.

Примечательный момент – к настоящему времени прошло только два этапа конкурса на соискание должности главы регоператора (отбор заявок в соответствии с критериями областного минЖКХ и федерального Минстроя, а также тест). Третий этап – собеседование, по данным NDNews.ru, еще не состоялся. Однако он будет носить формальный характер. Ожидается, что Суханов приступит к новым обязанностям уже к концу марта. В свою очередь, в Сухом Логу готовятся к поиску нового главы – его выберут депутаты. Скорее всего, это будет один из нынешних замов Суханова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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