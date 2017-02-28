Будущий директор фонда капремонта Суханов сложит полномочия главы Сухого Лога послезавтра

Публикации за 28.02.17

Глава Сухого Лога Станислав Суханов уже послезавтра сложит с себя полномочия – мэр участвует в конкурсе на соискание вакансии гендиректора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области. Еще до объявления отбора и подачи заявок наши источники назвали его имя как наиболее вероятного кандидата на кресло главы регоператора. И это прогноз оправдался.

Заседание городской думы Сухого Лога, где глава снимет с себя полномочия, назначено на 2 марта. Вопрос Суханова уже официально заявлен в повестке.

Примечательный момент – к настоящему времени прошло только два этапа конкурса на соискание должности главы регоператора (отбор заявок в соответствии с критериями областного минЖКХ и федерального Минстроя, а также тест). Третий этап – собеседование, по данным NDNews.ru, еще не состоялся. Однако он будет носить формальный характер. Ожидается, что Суханов приступит к новым обязанностям уже к концу марта. В свою очередь, в Сухом Логу готовятся к поиску нового главы – его выберут депутаты. Скорее всего, это будет один из нынешних замов Суханова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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